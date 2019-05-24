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Новости » Львов 24 мая, 2019, 16:06
Во Львове будут судить организаторов борделя

При процессуальном руководстве областной прокуратуры, завершено досудебное расследование в отношении трех жителей Львовщины, которые обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.302 (создание и содержание мест разврата), ч.3 ст.303 УК Украины (обеспечение занятия проституцией в отношении нескольких лиц, в составе организованной группы).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Установлено, что 36-летний мужчина создал организованную группу в июне 2018 года. В ее состав вошли: 22-летняя уроженка Яворова, 26-летний мужчина из Великих Мостов и еще одно лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. С целью обеспечения предоставления платных услуг сексуального характера злоумышленники снимали квартиры во Львове. К противоправной деятельности привлекли шесть девушек из Львовщины.

За свои «услуги» проститутки получали 1200-1400 грн за час. Из всей суммы половину отдавали сутенеру, а часть водителю, который доставлял их в нужное место.

Кроме этого, фигуранты создали рекламу в сети Интернет, в которой указывали номер администраторши. Именно через нее осуществлялся предварительная запись клиентов.

Разоблачили правонарушителей 14 ноября 2018 года.

Во время обыска по месту проживания организаторов и исполнителя были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с сим картами (с помощью которых осуществлялась связь с клиентами и проститутками), банковские карточки и прочее.

Первое заседание в Галицком районном суде г.Львова назначено на май этого года.
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криминалпроституцияновости Украины
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