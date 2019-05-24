Вместо «Роттердам+» будет «Роттердам++»: экс-нардеп предостерег от появления рынка электроэнергии

Перед выборами никто резко не повысит стоимость электроэнергии, поскольку будет политическое давление. Но уже после избирательных кампаний эксперты прогнозируют существенный рост тарифов для населения.

Это отметил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Г-н Павловский отметил, что из всех участников рынка электроэнергии наиболее слабым и незащищенным звеном являются физические лица-потребители, то есть население.

«Новая модель рынка предусматривает прямые двусторонние контракты между генерацией и потребителями. И как вы думаете, для генерации кто более выгоден – крупные предприятия, или население? Следовательно, будет предоставляться преимущество именно крупным потребителям ресурса, и понятно, что энерго-олигархи значительно быстрее доберутся до генерации.

К тому же, уже заранее заключены фьючерсные контракты, следовательно олигархи имеют преимущество первыми «добежать» до наиболее дешевых источников электроэнергии, а это атомная и гидроэнергетика. Тогда как населению останется самая дорогая составляющая тепловой генерации, которая монопольно принадлежит Ренату Ахметову», – отметил Андрей Павловский.

Кроме этого, добавляет эксперт, начнет действовать простой рыночный закон – если на рынке есть высшая цена, то все участники будут естественно стремиться к ней. То есть, стоимость всей электроэнергии поднимется до уровня тепловой генерации.

«Энергоатом» уже заявил, что хочет повысить цену в 3-3,5 раза к уровню тепловой генерации, то есть это будет не «Роттердам+», а «Роттердам ++». Поэтому рано или поздно, хоть и с некоторой отсрочкой, но цена для населения будет постепенно расти.

Конечно, перед выборами никто резко не повысит стоимость, поскольку будет политическое давление на энергетическую отрасль. Но уже после избирательных кампаний, до конца года, некоторые эксперты не исключают, что возможно повышение стоимости электроэнергии для населения в 2-3 раза до 3,5 гривен за киловатт», – констатировал Андрей Павловский.

Как сообщалось, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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