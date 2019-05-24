Выборы в Европарламент: Экзит-пол показал победу проевропейских партий в Нидерландах

Проевропейские партии в Нидерландах, как ожидается, получат абсолютное большинство мест в Европейском парламенте, в то время как их соперники-правопопулисты претендуют всего на 4 из 26 мест от страны.

Как сообщает Европейская правда, об этом свидетельствуют данные экзит-полла службы Ipsos, проведенного для нидерландского вещателя NOS.

Опубликованные в четверг вечером данные опросов избирателей отдали первое место социал-демократической Партии труда, возглавляемой вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Такой результат партии – неожиданный, ведь до выборов в опросах лидировали ее оппоненты популисты-евроскептики.

За партию проголосовали 18,4% избирателей, а это означает, что политическая сила удвоила свой результат по сравнению с выборами 2014 года. Партия претендует на 5 мест в парламенте.

По 4 места получат Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте и «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаарсма Бюма.

Крайняя правая партия «Форум за демократию», лидировавшая до выборов в опросах, приобретает 11,2% голосов избирателей и может претендовать лишь на 3 мандата. Партия известна своей инициативой о референдуме относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Крупное поражение потерпела ультраправая Партия свободы Герта Видлдерса. Она потеряла три из четырех мест в Европарламенте.

По данным экзит-пола, явка избирателей выросла: около 41,2% избирателей, имеющих право голоса в Нидерландах, пришли на участки, по сравнению с 37,3% в 2014 году.

Напомним, накануне нидерландские и британские избиратели приступили к голосованию в первый из четырех дней на выборах в Европейский парламент, которые происходят во всех 28 странах ЕС. В Британии экзит-пол не проводился.

Официальные результаты будут объявлены только после закрытия последнего избирательного участка в ЕС в воскресенье вечером.

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