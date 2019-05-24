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Новости » События 24 мая, 2019, 1:10
В Запорожье женщина перечислила мошенникам 15 тысяч гривен за виртуальный автомобиль

Соблазнившись якобы неожиданной удачей в виде выигрышного авто, женщина потеряла чувство самосохранения и отдала аферисту почти 15 тысяч гривен.

Об этом сообщает internetua.

В полицию позвонила 37-летняя жительница Запорожья и чуть не плача, рассказала о своей беде. Мол, ей на мобильный телефон поступило «счастливое» сообщение о том, что она выиграла автомобиль KIA Ceed. Также был указан контактный номер телефона, куда нужно обратиться за более детальной информацией.

В предвкушении счастья женщина позвонила и собеседник рассказал, что для получения авто необходимо уплатить комиссионные за транспортировку автомобиля, а также его страхование. Женщина через терминал перечислила около 15 тысяч гривен, но выигрыша так и не дождалась. И тогда она поняла, что ее обвели вокруг пальца.

Если мошенников найдут, то им грозит смешное наказание – штраф или ограничение свободы до 3 лет. Это если найдут... Пока же беспечные запорожцы продолжают клевать на крючок проходимцев, пишет Верже.
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Запорожьеаферистыавтомобильновости Украинывыигрыш
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