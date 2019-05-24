В центре французского Лиона прогремел взрыв, есть раненые

В центре Лиона в пятницу вечером произошел взрыв, восемь человек получили легкие ранения.

Об этом пишет Медуза.

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщает, что, вероятно, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку мужчина на велосипеде.

Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает RTL.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

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