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Новости » Мир 24 мая, 2019, 21:11
В центре французского Лиона прогремел взрыв, есть раненые

В центре Лиона в пятницу вечером произошел взрыв, восемь человек получили легкие ранения.

Об этом пишет Медуза.

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщает, что, вероятно, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку мужчина на велосипеде.

Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает RTL.

 
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