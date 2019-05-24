В США задержали агента пограничной службы за сексуальное насилие

В США агент пограничного надзора был был арестован и обвинен в трех случаях сексуального насилия и трех случаях нападения с отягчающими обстоятельствами, которые произошли в течение последних семи лет.

Об этом сообщает ABCnews.

Одна из женщин рассказала полиции Туксон, что Стивен Чарльз Холмс сексуально атаковал ее после двух встреч. Холмс назвал себя правительственным агентом таможенной и пограничной службы США.

После проверки в прошлом Холмса, в полицейском отдела в Туксоне сообщили: «Расследование выявило многочисленные жертвы с подобными сообщениями с января 2012 года по январь 2019 года».

33-летний Холмс был арестован во вторник и помещен в тюрьму Пима.

Подозреваемый работал в пограничном патруле в течение семи лет, сообщает агентство.

«Мы не допустим неправомерного поведения во время или после выполнения служебных обязанностей, и будем в полной мере сотрудничать со всеми расследованиями по поводу неправомерных действий нашего персонала», – сказано в сообщении Таможенной и пограничной охраны.

Холмс содержится под залогом в $25 000.

В департаменте полиции в Туксоне заявили, что они все еще расследуют, могут быть другие случаи, и призвали всех сообщить любую информацию.

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