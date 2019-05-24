В Ровно открыли памятный барельеф в честь Ивана Огиенко

24 мая на фасаде областного краеведческого музея в Ровно открыт памятный барельеф в честь Ивана Огиенко. Именно в этом здании 100 лет назад работало Министерство народного образования УНР.

Как сообщили собкору IA ZIK в пресс-службе Ровенской ОГА, скульптуру исполнили Владимир Стецюк, Тарас Бурик и Владислав Булгаков.

Председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко рассказал, что на мемориальную доску из областного бюджета выделили 100 тысяч гривен.

«Сегодня чрезвычайно важное и историческое событие. 100 лет назад, весной 1919 года, Ровно был столицей Украинской народной республики. Поэтому открытие мемориальной доски – свидетельство того, что мы помним свою историю и чтим выдающихся деятелей того времени», – отметил председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко.

Заслуженный артист Украины Алексей Заворотний и член Национального союза кобзарей Украины Назар Волощук выполнили на торжествах отрывок из поэмы «Гайдамаки» Тараса Шевченко.

Напомним, Иван Огиенко – известный украинский ученый, епископ, митрополит Украинской автокефальной православной церкви, глава Украинской греко-православной церкви Канады, политический, общественный и церковный деятель, языковед, лексикограф, историк церкви, педагог. Значительную часть своей жизни ученый посвятил переводу Библии на украинский литературный язык с оригинальных древнееврейских и греческих текстов. Был активным сторонником украинизации православной церкви.

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