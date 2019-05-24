В партии Вакарчука сообщили, кто может попасть в ее списки

В партии «Голос» Святослава Вакарчука обнародовали критерии, по которым формируют избирательный список для участия в парламентских выборах.
Об этом сообщила пресс-служба партии в Фейсбуке.
«К кандидатам в народные депутаты Украины мы выдвигаем 10 требований», – сказано в сообщении.
Отмечается, что кандидаты в парламент от партии «Голос»:
- Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние.
- Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины «Об очистке власти».
- Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии «Голос».
- Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.
- Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.
- Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.
- Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.
- Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.
- Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт Российской агрессии и нерушимость территориальной целостности Украины.
- Не являются действующими народными депутатами Украины.
«Персональный состав избирательного списка, по результатам открытого обсуждения утвердит съезд нашей партии. Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд «Голоса» определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», – сказано в сообщении.
Как сообщалось, Вакарчук объявил о создании собственной партии и походе на выборы.
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