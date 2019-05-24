В партии Вакарчука сообщили, кто может попасть в ее списки

В партии «Голос» Святослава Вакарчука обнародовали критерии, по которым формируют избирательный список для участия в парламентских выборах.

Об этом сообщила пресс-служба партии в Фейсбуке.

«К кандидатам в народные депутаты Украины мы выдвигаем 10 требований», – сказано в сообщении.

Отмечается, что кандидаты в парламент от партии «Голос»:

Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины «Об очистке власти». Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии «Голос». Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов. Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами. Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами. Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт Российской агрессии и нерушимость территориальной целостности Украины. Не являются действующими народными депутатами Украины.

«Персональный состав избирательного списка, по результатам открытого обсуждения утвердит съезд нашей партии. Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд «Голоса» определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Вакарчук объявил о создании собственной партии и походе на выборы.

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