В НБУ рассказали, сколько будет стоить роспуск Верховной Рады

Первый заместитель председателя совета Национального банка Украины Тимофей Милованов считает, что роспуск Верховной Рады обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь занимать придется под другие проценты», – написал он.

По его словам, дефолт «положит» украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны», – считает первый заместитель председателя совета НБУ.

Напомним, если после парламентских выборов суд признает, что решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады – незаконно, это загонит страну в серьезную правовую коллизию.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.