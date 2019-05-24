live
Aнонси
Сергій Лещенко, народний депутат, Face2Face з Тетяною Даниленко, 24.05.19 о 20:00
Сергій Лещенко, народний депутат, Face2Face з Тетяною Даниленко, 24.05.19 о 20:00
24 мая, пятница
Відставки, призначення, саботаж: передача влади по-українськи. «Народ проти», 24.05.19 о 21:15
Відставки, призначення, саботаж: передача влади по-українськи. «Народ проти», 24.05.19 о 21:15
24 мая, пятница
Анонс програми Перша передача: Opel Insignia за 25.05.19
Анонс програми Перша передача: Opel Insignia за 25.05.19
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 24 мая, 2019, 16:56
В НБУ рассказали, сколько будет стоить роспуск Верховной Рады

Первый заместитель председателя совета Национального банка Украины Тимофей Милованов считает, что роспуск Верховной Рады обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь занимать придется под другие проценты», – написал он.

По его словам, дефолт «положит» украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны», – считает первый заместитель председателя совета НБУ.

Напомним, если после парламентских выборов суд признает, что решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады – незаконно, это загонит страну в серьезную правовую коллизию.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
новости Украиныновости политикиВерховная Рада НБУроспуск ВР
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-24 17:12 :37