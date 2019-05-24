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Новости » Киев 24 мая, 2019, 16:24
В Киевской области вводят сезонное ограничение движения грузовиков

С 1 июня в Киеве и области вводят ограничения движения на автодорогах для грузовиков тяжелее 24 тонн.

Об этом сообщили в Службе автодорог в Киевской области.

Отмечается, что ограничения вводятся с целью сохранения покрытия дорог во время жары при температуре воздуха выше +28. Грузовики общим весом более 24 т с нагрузкой на ось более 7 т не смогут воспользоваться государственными автодорогами в области с 10:00 до 22:00 часов.

«Для информирования водителей, на этот период, на автодорогах будут установлены временные запрещающие дорожные знаки 3.15 «24 т» и 3.16 «7 т» с табличками 7.4.4 «10.00-22.00» и «t +28 ºС».

Во время действия ограничений водители могут воспользоваться имеющимися площадками для отдыха и стоянки автотранспорта, а также стоянками возле придорожных пунктов сервиса.

Напомним, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей. С 11:00 до 12:1 в случае необходимости ограничат движение всех видов транспорта.
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автомобильновости УкраинытранспортКиевской область
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2019-05-24 17:12 :43