В Херсоне тоже «заминировали» сразу 13 объектов

Сегодня в полицию поступили сообщения о якобы минировании 13 объектов в Херсоне. В каждом случае эта информация не подтвердилась.

Об этом сообщает в Facebook ГУ Нацполиции в области.

«Сегодня в Херсоне полиция проверила 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры по их заминировании. В ходе проверки было установлено, что информация оказалась неправдивой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом пришлось эвакуировать около 1 тысячи человек. К охране порядка было привлечено 100 сотрудников полиции.

В течение 5 часов специалисты-взрывотехники и кинологи областного главка полиции обследовали здания. В результате никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

«Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника для привлечения его к ответственности», – информируют правоохранители.

Напомним, сегодня Во Львове в полицию поступило сообщение о минировании 13 объектов.

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