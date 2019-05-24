В Германии физики установили новый рекорд в области сверхпроводимости

Ученые в Германии достигли новой вехи в области сверхпроводимости – это явление впервые проявилось при высокой температуре: всего 250 Кельвин, или -23 градуса Цельсия.

Работой руководил Михаил Еремєц, физик из Института химии Макса Планка, который установил предварительный высокотемпературный рекорд сверхпроводимости в 2014 году на уровне 203 Кельвина (-70 градусов Цельсия), пишет НВ со ссылкой на Science Alert.

Сверхпроводимость, впервые обнаруженная в 1911 году, является интересным явлением. Обычно поток электрического тока сталкивается с некоторым сопротивлением. Это немного похоже на то, как сопротивление воздуха отталкивает подвижный объект. Чем выше проводимость материала, тем меньше его электрическое сопротивление и ток может течь более свободно.

Но при низких температурах в некоторых материалах происходит нечто странное. Сопротивление снижается до нуля и ток течет беспрепятственно. Когда это сопровождается так называемым эффектом Мейснера – вытеснением магнитных полей материала при его охлаждении ниже критической температуры – это называется сверхпроводимость.

Сверхпроводимость при комнатной температуре выше нуля градусов Цельсия, для ученых пока является только мечтой. Достижение такого результата эквивалентно революции в электрической эффективности: это поможет значительно улучшить электрические сети, высокоскоростную передачу данных и электрические двигатели.

Еремец и его команда достигли предыдущего рекорда высокотемпературной сверхпроводимости, используя сероводород – соединение, которое делает тухлые яйца вонючими – под давлением 150 гигапаскалей.

Физикам удалось достичь нового рекорда в высокотемпературной сверхпроводимости благодаря использованию гідрита лантана и давления в 170 гигапаскалей. Ранее в этом году ученые сообщали, что они достигли сверхпроводимости с использованием этого материала при -58,15 C °, и теперь, всего через несколько месяцев, они улучшили этот результат к показателю -23 градуса Цельсия.

«Этот скачок на 35 градусов от предыдущего температурного рекорда указывает на реальную возможность достижения в ближайшем будущем сверхпроводимости комнатной температуры (то есть 273 Кельвина)», – пишут исследователи в своем докладе.

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