В ближайшие выходные мимо земли пролетит потенциально опасный астероид с собственным спутником

Астероид, который имеет ширину в 1,32 км и движется со скоростью примерно 77 тыс. км/ч, пролетит опасно близко к Земле.

Об этом сообщает Naked Science.

Астероид 1999 KW4 был обнаружен 29 мая 1998 года. Он вращается вокруг Солнца с периодом в половину земного года по эллиптической орбите. Расстояние от него до Земли постоянно варьируется, в этом году небесное тело сблизится с нашей планетой на расстояние в 5,18 млн км – примерно 13,5 расстояния от Земли до Луны. Это довольно близко, учитывая, что обычно такие тела проходят на расстоянии более чем в 30 млн км.

Но уникальность этого объекта в том, что у него есть собственный спутник, который вращается вокруг. Поэтому технически этот астероид обозначается как двойная система. Объект 1999 KW4 астрономы из обсерватории Las Cumbres описывают так: «Слегка сплющенный на полюсах, с горным хребтом вокруг экватора на всей его длине. За это объект напоминает юлу или грецкий орех».

Из-за сближения с Землей на такое расстояние Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории отнес астероид 1999 KW4 к категории потенциально опасных. Однако, судя по расчетам его орбиты, столкновение нам не грозит. В следующий раз астероид пройдет столь близко к Земле только в 2036 году.

Благодаря большому размеру, это небесное тело можно будет разглядеть с любительских телескопов с Земли. Астероид будет находиться в поле видимости до 27 мая.

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