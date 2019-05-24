В Администрации президента расценивают петицию об отставке Зеленского как шутку, – Богдан

Зарегистрированная на сайте президента петиция об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка.

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, пишет Корреспондент.

«Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешная шутка. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента», – сказал Богдан.

По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.

«Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем ее убеждения», -отметил глава АП.

Напомним, на сайте Администрации президента зарегистрировали две петиции за отставку Владимира Зеленского. Одна из которых, за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

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