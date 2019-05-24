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Новости » Политика 24 мая, 2019, 20:40
Украинцы зарегистрировали на сайте президента петицию за отставку Богдана

На сайте президента Украины в четверг, 23 мая зарегистрировали петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

Об этом говорится в разделе «Электронные петиции» на сайте главы государства.

«Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины «Об очистке власти», – говорится в тексте петиции.

Под обращением подписались 13 707 человек. Для рассмотрения, петиция в течение трех месяцев должна набрать 25 тыс. голосов.

Автором петиции выступил Андрей Качор.
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электронные петицииновости Украиныновости политикиАндрей Богдан
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2019-05-24 22:31 :07