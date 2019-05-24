Украинки узнали имена первых соперниц на теннисном турнире Roland Garros-2019

В Париже состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису – Roland Garros-2019.

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская узнали имена соперниц в своих первых поединка на турнире в Париже, сообщает btu.org.ua.

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина (№ 9) получила девятый номер посева и в первом круге встретится с американкой Винус Уильямс (№ 52).

Леся Цуренко (№ 27), посеянная под 27-м номером, в стартовом матче сыграет против канадки Эжени Бушар (№ 77).

Даяна Ястремская (№ 42) дебютирует на соревнованиях в Париже. В первом круге соперницей 19-летней украинки станет 28-я сеяная Карла Суарес-Наварро (№ 28) из Испании.

Катерина Козлова (№ 66) свой первый матч на турнире проведет с одной из победительниц квалификации.

Турнир WTA серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros-2019) с призовым фондом 21 330 500 долларов будет проходить в Париже с 26 мая по 8 июня. Его действующей чемпионкой является Симона Халеп из Румынии.

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