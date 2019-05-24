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Новости » Политика 24 мая, 2019, 21:51
ЦИК утвердила план организационных мероприятий по подготовке к внеочередным выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, Комиссия также утвердила Разъяснение относительно порядка предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Это было сделано с целью обеспечения одинакового применения законодательства о выборах народных депутатов Украины.

Кроме того, для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Комиссия своим постановлением обратилась к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины относительно необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О публичные закупки». А также – в Министерство экономического развития и торговли Украины относительно безотлагательного предоставления предложений с целью урегулирования вопросов осуществления публичных закупок.

Решение принято в связи с тем, что, несмотря на нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов согласно действующего законодательства Украины в сфере публичных закупок.

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