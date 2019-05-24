Тревожные сигналы: Политолог объяснил, зачем команде нового президента референдум

Заявление представителя команды Зеленского о референдуме – это игра на смыслах, поиск избирателей и попытки удержать те проценты, которые есть. И это тревожные тенденции, они неправильные.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический аналитик Ярослав Макитра.

Комментируя заявление главы Администрации Президента Андрея Богдана о возможном проведении референдума относительно мирных соглашений с Россией, Ярослав Макитра отметил, что о нем и народовластии Зеленский упоминал в своей предвыборной программе. И сейчас такое заявление в команде Президента, по мнению аналитика, это поиск новых смыслов и определенная иллюзия.

«Это иллюзия того, что они могут что-то кардинально изменить и желание следовать общественным настроениям. Ведь любой политик – это человек, который рефлексирует. И все же, это было лишнее заявление. И такие заявления должен делать глава Администрации. Тем более, с первых дней на посту. Это уже ошибка»,– считает политический аналитик.

Также Ярослав Макитра предполагает, что заявление о референдуме может быть определенным ходом в предвыборной кампании.

«Это такая тактика «ни вашим – ни нашим». Происходит попытка не переступить ту «красную линию». А что будет дальше – увидим. А сейчас это игра на смыслах, поиск избирателей, попытки удержать те проценты, которые есть. И это тревожные тенденции, они неправильные»,– подчеркнул аналитик.

В то же время Макитра отметил, что заявление о референдуме – не ново, поскольку о прямых переговорах с Донбассом говорил и Порошенко. Одновременно он подчеркнул, что если президент ради достижения мира будет выносить на референдум вопрос территориальной целостности государства, в результате он получит два сценария: или не будет такого президента, или не будет Украины.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

Зато заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что идея Зеленского о референдуме относительно мирных соглашений на Донбассе может быть опасна для самого существования государства.

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