Трамп распорядился рассекретить информацию в «русском деле»

Президент США распорядился выдать разрешение генеральному прокурору Уильяму Барру рассекретить информацию, которую он сочтет целесообразным, когда будет проводить обзор событий, которые побудили ФБР начать расследование связей предвыборной кампании Трампа 2016 года с Россией.

Об этом Трамп написал в Twitter, передает Укринформ.

«Сегодня по просьбе и рекомендации Генерального прокурора президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием Генеральным прокурором деятельности по надзору в ходе президентских выборов 2016 года. Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, касающейся этого расследования, согласно установленных стандартов обработки секретной информации», – говорится в заявлении.

Как отмечается, такое решение «позволит обеспечить условия, при которых все американцы смогут узнать правду о происходивших событиях, и действия, которые были сделаны во время последних президентских выборов, восстановят доверие в наших государственных учреждений».

Как сообщалось, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменный вывод на четырех страницах о результат расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это, они не обнаружили в действиях Трампа и его окружения признаков преступления.

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