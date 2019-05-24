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Новости » Мир 24 мая, 2019, 0:59
Трамп обозвал Тиллерсона «тупым, как камень»

Дональд Трамп обозвал Рекса Тиллерсона «тупым» после появления публикаций о том, что экс-госсекретарь на слушаниях в Конгрессе поставил под сомнение реальную готовность президента США к встрече с Путиным в 2017 году.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter, пишет Укринформ.

«Рекс Тиллерсон, «тупой, как камень», был совсем плохо подготовлен и не готов служить государственным секретарем, придумал историю (его уволили), что я был хуже подготовлен, чем Владимир Путин до встречи в Гамбурге, в Германии. Я не думаю, что Путин согласился бы с этим», – отметил глава Белого дома.

Президент США сделал такое заявление после того, как газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила о выступлении Тиллерсона на закрытых слушаниях в Палате представителей. В частности, он отметил, что Путин был лучше, чем Трамп, подготовленный к встрече на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году.

Как отметил изданию один из информаторов, который присутствовал на слушаниях, «мы много времени провели в разговоре о том, как Путин воспользовался каждой возможностью, чтобы продвинуть то, что хотел». По его словам, подготовка двух лидеров отличалась, и это создало неравную ситуацию.
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Рекс Тиллерсонновости мираДональд Трамп
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2019-05-24 01:13 :08