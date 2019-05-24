Синод ПЦУ запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах в ВРУ

На Синоде Православной церкви было постановлено, что архиереи и клирики не имеют права участвовать или быть кандидатами в ВРУ. Только после благословения они могут баллотироваться на местных выборах.

Об этом заявил митрополит Епифаний в эфире телеканала ZIK.

«В течение следующего месяца епархии, которые к этому времени еще не прошли перерегистрацию, должны подать необходимые документы и внести изменения в свои уставы, четко определив принадлежность к Православной церкви Украины», — отметил митрополит.

Предстоятель Православной церкви Украины подчеркнул важность согласования иностранных визитов с предстоятелем церкви.

«Согласно каноническому порядку, зарубежные визиты, в частности, паломничества архиерей должен согласовываться с предстоятелем. Каждый архиерей, который желает посетить поместную церковь должен получить благословение предстоятеля», — подчеркнул митрополит.

Синод запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сана, рассказал митрополит Епифаний.

«Особенно это касается выборов в ВРУ. Архиереи и клирики не имеют права принимать участия или быть кандидатами. Только на местном уровне, с благословения архиерея, священнослужитель может принять участие в выборах городского, поселкового совета или территориальной общины. Он может занимать ту должность, которая не является постоянной», — пояснил Епифаний.

Напомним, во Львове будут отмечать 30-ю годовщину Автокефальной Православной церкви Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.