Синод ПЦУ запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах в ВРУ

На Синоде Православной церкви было постановлено, что архиереи и клирики не имеют права участвовать или быть кандидатами в ВРУ. Только после благословения они могут баллотироваться на местных выборах.
Об этом заявил митрополит Епифаний в эфире телеканала ZIK.
«В течение следующего месяца епархии, которые к этому времени еще не прошли перерегистрацию, должны подать необходимые документы и внести изменения в свои уставы, четко определив принадлежность к Православной церкви Украины», — отметил митрополит.
Предстоятель Православной церкви Украины подчеркнул важность согласования иностранных визитов с предстоятелем церкви.
«Согласно каноническому порядку, зарубежные визиты, в частности, паломничества архиерей должен согласовываться с предстоятелем. Каждый архиерей, который желает посетить поместную церковь должен получить благословение предстоятеля», — подчеркнул митрополит.
Синод запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сана, рассказал митрополит Епифаний.
«Особенно это касается выборов в ВРУ. Архиереи и клирики не имеют права принимать участия или быть кандидатами. Только на местном уровне, с благословения архиерея, священнослужитель может принять участие в выборах городского, поселкового совета или территориальной общины. Он может занимать ту должность, которая не является постоянной», — пояснил Епифаний.
Напомним, во Львове будут отмечать 30-ю годовщину Автокефальной Православной церкви Украины.