Священников ПЦУ ограничили в политической жизни

В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.

Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Синод запретил им выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Сообщается, что вместе с тем им разрешено в исключительных случаях с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

При этом не уточняется, какие могут быть «исключительные случаи» и условия.

Напомним, греческий архимандрит Епифаний приедет в Украину и станет епископом Украинской православной церкви, где будет заниматься грекомовной паствой.

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