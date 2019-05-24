Священников ПЦУ ограничили в политической жизни

В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.
Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что Синод запретил им выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.
Сообщается, что вместе с тем им разрешено в исключительных случаях с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.
При этом не уточняется, какие могут быть «исключительные случаи» и условия.
Напомним, греческий архимандрит Епифаний приедет в Украину и станет епископом Украинской православной церкви, где будет заниматься грекомовной паствой.