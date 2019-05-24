Супрун разъяснила, полезно ли пить кислородные коктейли

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Яркая пенистая жидкость едва не за все деньги мира, торговля воздухом, обещание вечной молодости и лечения всех болезней, и заверения, что мы можем дышать желудком. Это все про кислородные коктейли. Если кратко – они недейственны», – пишет Супрун.

По ее словам, идея, что кислород способен всасываться через желудок и кишечник, и следовательно стоит пить искусственно насыщенные кислородом жидкости, возникла в Советском Союзе в 1960-е годы. Никакие исследования не доказали, ни способности «дышать кишечником, ни возможности обогатить свои внутренности кислородом из пенистого сока. К тому же, по мере лопание пузырей, в том числе во время питья, кислорода становится все меньше. Но это к лучшему.

«Слишком много кислорода нам вредит. Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхания на молекулярном уровне – это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не «сжигает», как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются с участием ферментов и молекул, которые могут принимать и отдавать протоны и электроны», – подчеркнула медик.

Супрун указывает, что усиленное поступление кислорода не приведет к усиленному разрушению подкожного жира, например. Для этого надо больше тратить энергии.

Количество кислорода в нашем организме не должно повышаться. Потому, пишет чиновница, набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старения, повреждения клеточных мембран и ДНК.

По словам Супрун, дополнительную поставку кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания. И только с помощью медицинской аппаратуры. Даже преждевременно рожденным детям избыток кислорода будет вредить и даже вызвать нарушение зрения, что произошло с музыкантом Стиви Уандером.

«Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород», – пояснила глава Минздрава.

Супрун пишет, что кислород не перемещается кровью в виде свободной молекулы – это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты. Чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мышки моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен.

«В мегаполисах не хватает кислорода», – говорят продавцы коктейлей, – «поэтому надо пить кислород.» На что наше тело отвечает: «Нит, надо глубже и чаще дышать». Дело в том, что мы контролируем дыхание сознательно и бессознательно. Когда мозг регистрирует нехватки кислорода, мы делаем вдох. Единственные случаи, когда это не срабатывает, это блокировка дыхательного центра алкоголем, или наркотиками. Но в этом случае надо не пить коктейль.

Представим все же, что в коктейле сохраняется кислород, и мы способны вдохнуть его внутренностями. Или это нас спасет? Опять нет. В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода, или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути – вместо двух литров кислородного коктейля вы можете просто сделать три глубоких вдоха», – подчеркивает руководитель МИНЗДРАВА.

Если вы действительно хотите здоровья, Ульяна Супрун советует самый действенный кислородный коктейль – пробежку по парку или по лесу после дождя, или же аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале.

«Именно работа мышц и сердца, улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, который попадает в наш организм. И именно дыхание чистым воздухом обеспечит нас кислородом ровно настолько, насколько надо», – резюмировала Супрун.

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