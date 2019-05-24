Стартовал процесс смены места голосования на досрочных выборах в Верховную Раду

В пятницу, 24 мая, в Украине стартовал процесс смены места голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также стартует процесс временного изменения места голосования», – написала она в своем Facebook.

Для изменения места голосования нужно подать заявление в органы ведения Госреестра избирателей и предоставить документы, которые подтверждают, что вы действительно будете находиться в день голосования там, где хотите проголосовать.

Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией.

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Слипачук также напомнила, что во время голосования граждане получат два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

«Если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе», – резюмировала глава ЦИК.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

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