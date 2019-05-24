Швейцария, скорее всего, не подпишет договор с ЕС, – Reuters

Правительство Швейцарии, скорее всего, откажется от подписания проекта договора с Европейским Союзом в следующем месяце.

Об этом сообщают информированные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, против подписания выступает оппозиция по всему политическому спектру.

Один из собеседников заявил, что в четырехпартийном кабинете, который состоит из семи министров, министр иностранных дел Игнацио Кассис активно поддерживает соглашение.

Сообщается, что швейцарский кабинет министров, скорее всего, скажет Брюссель, что слишком много вопросов остаются нерешенными, чтобы заключить сделку сейчас.

«Неспособность подписать сделку, к которой Брюссель стремился в течение десятилетия и о которой велись переговоры в течение четырех лет, затянет швейцарские связи с крупнейшим торговым партнером в новый ледниковый период и грозит торговым и трансграничным операциям с ценными бумагами», – пишет агентство.

В связи с тем, что договор зашел в тупик, Европейская комиссия уже пригрозила с середины 2019 года не расширять признание швейцарских правил фондовых бирж, которые дают возможность инвесторам ЕС осуществлять там сделки.

Отмечается, что на долю ЕС приходится 60% объема внешней торговли Швейцарии.

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