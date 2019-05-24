СБУ раскрыла деятельность банды по незаконной добычи и сбыта янтаря

Сотрудники Управления СБ Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили незаконную добычу и сбыт янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организовал «артель янтарных старателей» неработающий житель города Олевска. Для добычи «солнечного камня» в приграничных районах Житомирщины он нанимал местных жителей», – говорится в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

Отмечается, что по данным спецслужбы, делец имел «крышу» среди местных правоохранителей, которые за определенное вознаграждение не мешали ему в незаконном промысле и заблаговременно предупреждали о рейдах силовиков.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели на территории Олевского района полдесятка санкционированных обысков.

Фото: Служба безопасности Украины

«Во время следственных действий сотрудники Управления СБУ в Житомирской области задержали пятерых участников группировки во время незаконной добычи «солнечного камня» путем гидроразмыва почвы. У организатора сделки изъяты черновые записи, которые подтверждают противозаконную деятельность и свидетельствуют о минимальный доход группировки в двадцать тысяч долларов США ежемесячно», – добавили в ведомстве.

Кроме того, у фигурантов дела изъято, в частности добытый янтарь, шесть мотопомп, два электрогенератора. Общая стоимость оборудования составляет свыше двадцати пяти тысяч американских долларов.

Фото: Служба безопасности Украины

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве начатом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

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