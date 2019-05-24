Сборная Украины U-18 по футболу на «Кубке Словакии» заняла четвертое место

Юниорская сборная Украины U-18 по футболу завершила свои выступления на традиционном международном турнире «Кубок Словакии – 2019».

В четырех матчах «Кубка Словакии – 2019», выступая экспериментальным составом, команда Олега Кузнецова по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также дважды проиграла, сообщает официальный сайт ФФУ.

«Кубке Словакии – 2019» юниорская сборная Украины (U-18) начала тремя поединками в группе против сборной Чехии (2:0), Испании (1:2) и Хорватии (0:0).

Заняв второе место в своей группе «сине-желтые» завершали турнир матчем за третье место против команды России, которая в другом квартете также заняла второе место.

Судьбу встречи решил один мяч, который, к сожалению, соперник забил во втором тайме. Впрочем, команда Олега Кузнецова, можно сказать, выступила удовлетворительно, учитывая то, что наставник недосчитался основных исполнителей своей команды, которые представляют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

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