С 1 июля оформление биометрических паспортов и ID-карт станет дороже

В Центрах предоставления административных услуг Львова востребованной остается услуга по оформлению и выдаче паспортов. С начала года ею уже воспользовались более 16 тысяч человек. Как информируют в департаменте административных услуг, Правительство утвердило новую стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карточки) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Следовательно, с 1 июля изменится стоимость оформления биометрических паспортов.
Об этом информирует пресс-служба ЛГС.
«В январе-мае 2019 года услугу по изготовлению паспорта гражданина Украины впервые в форме карточки воспользовалось 2098 жителей города Львова, обмен и потеря – 4276 жильцов, оформлением паспорта гражданина Украины для выезда за границу – 10 066 жителей. Стоит обратить внимание, что паспорт, который оформляется впервые, выдается не позднее чем через 20 рабочих дней и является бесплатным. Подать документы для оформления паспорта гражданина Украины можно в территориальном подразделении ЦПАУ Львова в зависимости от регистрации места проживания. Однако оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно осуществить в любом территориальном подразделении ЦПАУ независимо от регистрации места проживания», – сообщила руководитель управления администрирования услуг Львовского городского совета Марьяна Дюганчук.
Стоит заметить, что Правительство приняло новые стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карточки) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Следовательно, с 1 июля:
- оформление ID-карты (до 20 рабочих дней) составит 345 грн, из них 126 грн составляет стоимость админуслуги, и 219 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 279 грн);
- оформление ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 грн, из них 252 грн составляет стоимость админуслуги, и 219 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 366 грн);
- оформление заграничного паспорта (до 20 рабочих дней) – 682 грн, из них 352 грн составляет стоимость админуслуги, и 330 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 557,32 грн);
- оформление заграничного паспорта (до 7 рабочих дней) – 1034 грн, из них 704 грн составляет стоимость админуслуги, и 330 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 810,32 грн).
Записаться на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно, воспользовавшись онлайн регистрацией через сайт Львовского городского совета с ссылкой, а также в случае оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, обратившись непосредственно в территориальное подразделение ЦПАУ м. Львова по соответствующему месту регистрации:
- ул. К. Левицкого, 67 (Лычаковский район),
- пр. Червоной Калины 72а (Сиховский район),
- ул. М. Хвілевого, 14а (Шевченковский район),
- ул. И. Выговского, 32 (Железнодорожный район),
- ул. Ген. Чупринки, 85 (Франковский район),
- ул. Шевченко, 374 (микрорайон Рясне).
Контакты: информационная справка ЦПАУ г. Львова: 297-57-95, эл. почта: service_center@city-adm.lviv.ua; страница ЦПАУ г. Львова на сайте Львовского городского совета.