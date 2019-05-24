С 1 июля оформление биометрических паспортов и ID-карт станет дороже

Заграничный паспорт гражданина Украины. Фото: Соколовская Инна / УНИАН

В Центрах предоставления административных услуг Львова востребованной остается услуга по оформлению и выдаче паспортов. С начала года ею уже воспользовались более 16 тысяч человек. Как информируют в департаменте административных услуг, Правительство утвердило новую стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карточки) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Следовательно, с 1 июля изменится стоимость оформления биометрических паспортов.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

«В январе-мае 2019 года услугу по изготовлению паспорта гражданина Украины впервые в форме карточки воспользовалось 2098 жителей города Львова, обмен и потеря – 4276 жильцов, оформлением паспорта гражданина Украины для выезда за границу – 10 066 жителей. Стоит обратить внимание, что паспорт, который оформляется впервые, выдается не позднее чем через 20 рабочих дней и является бесплатным. Подать документы для оформления паспорта гражданина Украины можно в территориальном подразделении ЦПАУ Львова в зависимости от регистрации места проживания. Однако оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно осуществить в любом территориальном подразделении ЦПАУ независимо от регистрации места проживания», – сообщила руководитель управления администрирования услуг Львовского городского совета Марьяна Дюганчук.

Стоит заметить, что Правительство приняло новые стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карточки) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Следовательно, с 1 июля:

оформление ID-карты (до 20 рабочих дней) составит 345 грн, из них 126 грн составляет стоимость админуслуги, и 219 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 279 грн);

оформление ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 грн, из них 252 грн составляет стоимость админуслуги, и 219 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 366 грн);

оформление заграничного паспорта (до 20 рабочих дней) – 682 грн, из них 352 грн составляет стоимость админуслуги, и 330 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 557,32 грн);

оформление заграничного паспорта (до 7 рабочих дней) – 1034 грн, из них 704 грн составляет стоимость админуслуги, и 330 грн – стоимость бланка (до 01.07.2019 стоимость 810,32 грн).

Записаться на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно, воспользовавшись онлайн регистрацией через сайт Львовского городского совета с ссылкой, а также в случае оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, обратившись непосредственно в территориальное подразделение ЦПАУ м. Львова по соответствующему месту регистрации:

ул. К. Левицкого, 67 (Лычаковский район),

пр. Червоной Калины 72а (Сиховский район),

ул. М. Хвілевого, 14а (Шевченковский район),

ул. И. Выговского, 32 (Железнодорожный район),

ул. Ген. Чупринки, 85 (Франковский район),

ул. Шевченко, 374 (микрорайон Рясне).

Контакты: информационная справка ЦПАУ г. Львова: 297-57-95, эл. почта: service_center@city-adm.lviv.ua; страница ЦПАУ г. Львова на сайте Львовского городского совета.

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