Ротации в Нацсовете: Зеленский должен все объяснить, – Одарченко

Владимир Зеленский должен прокомментировать свое решение относительно ротации в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Этот орган осуществляет контроль за работой телеканалов, а поскольку мы находимся в состоянии гибридной войны, такие действия должны объясняться.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK выразил политический консультант Екатерина Одарченко.

Комментируя решение Владимира Зеленского о назначении и увольнении членов Нацсовета, она подчеркнула: орган выполнял положительные функции, с точки зрения контроля за использованием украинского языка. Однако, в то же время телеканалы «112» и «NEWSONE» обвиняли его в давлении и обращались к Европейскому совету.

«Поэтому, как по мне, такие решения нужно объяснять. К тому же не просто, что назначения происходят в связи со сменой команды, а и что эти люди будут делать и какова стратегия президента и его политической силы в будущей парламентской политике», – считает Одарченко.

Ведь, хотя в Нацсовете остались только старые ее члены, возникает вопрос, по какой стратегии они будут работать – новой или по прошлой.

«Насколько разбираюсь в этой области, Национальный совет имеет свои прямые обязанности – лицензирование, контроль за работой телеканалов. Однако, с другой стороны, поскольку находимся в состоянии гибридной войны, считаю, что подобные решения, даже, если некоторых людей удаляют, должны объясняться», – считает эксперт.

Она подчеркнула: если хотим разобраться, что эта кадровая политика лучше, чем проводившаяся при предыдущей власти, должны получить объяснение, почему так происходит.

«В первую очередь, не с точки зрения личностей, а показателей эффективности или другой определенной стратегии или невыполнение прежней», – подчеркнула Одарченко.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отменил несколько указов Порошенко по Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.