Российский Yandex выкупил права на показ в Интернете «Слуги народа»

Российская компания «Яндекс» приобрела эксклюзивные права на показ в Интернете на территории РФ сериала «Слуга народа», в котором исполнил главную роль действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает российское издание «Ведомости», передает Zn.ua.

По данным издания, отныне сериал можно посмотреть по подписке на сервисе «КиноПоиск».

Отметим, «Яндекс» заблокирован в Украине. Решением СНБО для ресурса аннулирована лицензия из-за того, что «Яндекс» предоставляет данные со своих серверов правоохранительным органам и оборонным ведомствам РФ. «КиноПоиск» также подпадает под украинские ограничительные меры.

Студия «Квартал 95» заявляет о непричастности к продаже прав на трансляцию «Слуги народа» в России «Яндекса», подчеркнув, что международной дистрибуцией телешоу занимается шведская компания Eccho Rights.

«Международной дистрибуцией сериала «Слуга народа» и еще нескольких проектов, произведенных студией «Квартал 95», в том числе «Рассмеши комика», «Рассмеши комика. Дети», занимается компания Eccho Rights», – заявили в пресс-службе «Квартал 95».

Eccho Rights – международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года Eccho Rights входит в состав CJ ENM, одной из крупнейших в Азии медиа-и развлекательных компаний.

Справка ИA ZIK.

Сериал «Слуга народа» был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера шоу в Украине состоялась на телеканале «1+1» в ноябре 2015 года, второго сезона – 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019 года.

Согласно обнародованной президентом Владимиром Зеленским декларации о доходах, ему принадлежит 100% корпоративных прав ООО «Киноквартал», 99,99% корпоративных прав ООО «Студия Квартал-95» (0,01% – Елене Зеленській), 25% ООО «Зелари ФИШ», 16,7% ООО «Продюсерский центр «Лига смеха», 22,5% ООО «Анимационная студия 95», 12,5% ООО «Квартал ТВ», 18% ООО «Студия Квартал 95»,15% ООО «Фиш-Хаус» (ресторанный бизнес). 12,5% ООО «Инвест-Анима», Он также владеет 13% ООО «Гауди Студио»,18,75% ООО «Квартал-Концерт».

Зеленский является конечным бенефициаром ООО «Киноквартал» (Украина), ООО «Студия квартал-95» (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С. Г. К. (San Tommaso S. R. L.,Италия).

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