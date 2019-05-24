Российские пенитенциарии отказали украинскому консулу во встрече с Балухом

Украинскому консулу отказали во встрече с политзаключенным Владимиром Балухом, украинское посольство направило ноту Министерству иностранных дел России.

Об этом говорится в ответе МИД Украины уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой по обеспечению посещения украинскими дипломатами Балуха, сообщила омбудсмен на своей странице в Facebook.

«Сегодня получила ответ на свой запрос к министру иностранных дел Украины относительно обеспечения посещения дипломатическими работниками украинского посольства политзаключенного Владимира Балуха, который находится в Тверской области... В МИДе мне сообщили, что украинский консул проводил встречу с руководителем колонии, где содержат Владимира... Консул также обращался к руководству колонии, чтобы ему дали возможность встретиться с Балухом, однако в этом было отказано», – рассказала Денисова.

Она напомнила, что Балух ранее сообщал в письмах активистке Украинского культурного центра в Крыму о том, что к нему не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства.

Представителя украинского посольства ознакомили в тюрьме, где содержится политзаключенный, с материалами проверки УМВД России» в Керчи, на основании которой Балух, вроде бы, признан гражданином РФ. При этом «российский паспорт» Балуха не был предоставлен, потому что он так и не оформлялся, отметила Денисова.

Кроме того, по информации МИД, Владимира посещал 7 мая его адвокат Олег Динзе. Он сообщил о значительном ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного, на кого администрация учреждения оказывает психологическое давление, а также ему не предоставляется медицинская помощь.

По словам Денисовой, Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Балуха с целью получения соответствующих разъяснений и обеспечения его встречи с дипломатическим представителем Украины.

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