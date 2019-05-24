Российские наемники за прошедшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет

23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенных пунктов НИКОЛАЕВКИ и ПЕСКОВ – из противотанковых ракетных комплексов;

возле села ПАВЛОПОЛЯ – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды возле населенных пунктов СТАРОГНАТОВКИ и ЧЕРМАЛЫК – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта ОПЫТНОЕ – из станковых противотанковых гранатометов;

дважды в районе города АВДЕЕВКИ – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле населенного пункта ПИЩЕВИК – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактическоЙ группировки «Север» позиции наших защитников вблизи населенного пункта ЗОЛОТОГО-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждые обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один – ранен.

От начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактическоЙ группировки «Восток»:

возле населенного пункта НОВОТРОИЦКОГО – с минометов калибра 82 мм;

вблизи села ЛЕБЕДИНСКОГО – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта ГНУТОВОГО – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Подробнее о событиях в районе проведения операции Объединенных сил будет проинформировано во время ежедневного брифинга.

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