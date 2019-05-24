Референдум – трюк сценариста: юрист увидел настоящую цель новой власти

Напомню, что референдумы по налогам, территориальной целостности и амнистии априори не проводятся – это глупость!

Это отметил главный эксперт Антикоррупционной группы РПР, основатель StateWatch Александр Леменов в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Юрист подчеркнул, что результаты референдума относительно мирных соглашений с Россией, предложенный новой властью, не могут иметь никакой законодательной инициативы.

«Нет Закона Украины «О всеукраинском референдуме», поэтому на основе чего его проводить – я не понимаю. Если же есть желание провести такой опрос, чтобы знать мнение людей, то это возможность перенести часть ответственности с власти на общество. Это, на самом деле, интересный сценарный трюк из актерского прошлого, ведь они будто привлекают электорат к принятию решения», – проанализировал Леменов.

Между тем, добавляет эксперт, нет никаких юридических последствий для принятия решения, где принят во внимание опрос общества.

«Такой шаг имеет целью только удовлетворить электорат, но никаких правовых последствий это иметь не будет. Также я напомню, что референдумы по налогам, территориальной целостности и амнистии априори не проводятся – это глупость!» – подчеркнул Александр Леменов.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

Зато заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что идея Зеленского о референдуме относительно мирных соглашений на Донбассе может быть опасной для самого существования государства.

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