Реактивные системы «Ольха-М» и «Ольха-Р» успешно прошли испытания

Реактивные системы «Ольха-М» и «Ольха-Р», разработанные в тесном сотрудничестве кластера высокоточного оружия и боеприпасов «Укроборонпрома», успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.

Во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной «Ольхи» уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

«Предприятия «Укроборонпрома» уже завершают основные этапы испытаний реактивных систем «Ольха-М» и «Ольха-Р». Эти системы стали модернизацией «Ольхи», которая уже находится в серийном производстве. Модернизации направлены на увеличение дальности, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов, что повышает общую эффективность этого высокоточного оружия», – заявил Генеральный директор Концерна Павел Букин во время испытаний.

«Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение Вооруженных Сил Украины. Это эффективное оружие, которое сегодня для нас очень нужно», – сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак по результатам стрельб.

Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии новой высокоточного оружия, обеспечивающего уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

Кроме того, в рамках этих испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии в 300 км. Во время пуска будет завершена испытания головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Создание «Ольхи» и «Нептуна» в максимально сжатые сроки стало возможным благодаря высокому профессионализму специалистов многих предприятий «Укроборонпрома», в частности ГККБ «ЛУЧ», ГАХК «АРТЕМ» и ГП «Жулянский машиностроительный завод «ВИЗАР».

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