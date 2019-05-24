Провал бесплатной диагностики: власть должна наказать виновных, – Мазурчак

От власти требуют наказания для ответственных за провал программы по внедрению бесплатной медицинской диагностики.

Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак, сообщает сайт Львовской областной организации политической силы «Наш край».

«Бесплатную диагностику, которую обещали внедрить в Украине с 1 июля и заложили на ее реализацию в бюджет 2 млрд гривен, – провалили. Чиновники отмечают, что не успевают сделать это технологически. Итак, из-за безответственности чиновников украинцы не получат более 50 диагностических и лечебных услуг, предусмотренные программой. Ответственные за провал должны быть наказаны», – отметил Александр Мазурчак.

Провал программы по внедрению бесплатной медицинской диагностики свидетельствует об отсутствии понимания у чиновников реального состояния дел в сфере медицины, убеждены в политической силе.

«Пациентов перевели из одной системы регистрации и обслуживания на другую, а предоставить удобные бесплатные услуги не смогли. Прожекты вместо реформ стали обычным делом для чиновников», – заявил председатель Львовской областной организации политической партии «Наш Край» Мирослав Хомяк.

Поэтому власть призывают сделать выводы и наказать виновных.

«Медицинская реформа должна опираться на реальность, а не на фантазии. Иначе те, кто провалили бесплатную меддиагностику сегодня, завтра провалят государство», – резюмировал Александр Мазурчак.

Как известно, правительственная программа «Бесплатная диагностика», которая предусматривает бесплатные услуги по медицинскому диагностирования, должна была стартовать 1 июля 2019.

На прошлой неделе глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко объяснил, что по техническим условиям запуск программы летом практически невозможен.

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