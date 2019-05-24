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Новости » Мир 24 мая, 2019, 23:30
Президент США Трамп отправился в Японию с государственным визитом

Президент США в пятницу вылетел с многодневным государственным визитом в Японии.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

«На «борту номер один» американских ВВС с первой леди направляемся в Японию, чтобы почтить от имени Соединенных Штатов Его Величество императора Японии», – сообщил Трамп.

Он также отметил, что встретится со «своим другом» Синдзо Абэ, чтобы обсудить вопросы торговли и военного взаимодействия.

По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Японии до 28 мая.

 
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Японияновости мираДональд Трамп
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2019-05-25 00:49 :32