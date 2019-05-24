Портнов подал уже третье заявление о «преступлениях» Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже третье заявление относительно «преступлений» бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом он сообщил 24 мая на собственном Telegram-канале, передает Украинская правда.

В частности, последнее заявление против Порошенко касается отмывания средств, легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

19 мая экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.

20 мая Портнов заявил, что подал в Государственного бюро расследований заявление с обвинением президента Петра Порошенко в совершении преступления. Позже он заявил, что подал еще одно заявление на Порошенко в ГБР.

Впоследствии Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В отношении Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье «государственная измена». Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.

Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова.

Портнов снял обвинения через суд.

Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

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