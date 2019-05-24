Порошенко готовится обновить партию и руководство

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» на своем съезде 31 мая сменит название и определится с кандидатами в народные депутаты.

Об этом сказал экс-президент Петр Порошенко во время форума общественной организации «Солидарноедело общин», передает Украинская правда.

«Наша политическая сила приняла решение с первых секунд. Мы идем на выборы и мы должны там победить», – сказал он.

«Мы должны объединить все демократические силы. Мы должны всех из демократического лагеря пригласить объединиться, потому что другой сценарий будет, что люди, которые будут голосовать за демократов, но они не пройдут, эти голоса пойдут нашим оппонентам», – сказал Порошенко, добавив, что надо устранить любые препятствия для этого объединения».

По его словам для этого нужно обновить партию.

«Обновленная партия с новым названием, обновленная партия с обновленным руководством, обновленная партия с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев», – заявил Порошенко.

«На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые сегодня будут высказаны в обсуждении, точно будут включены в программные документы обновленной партии», – сказал он.

Добавим, выборы в парламент должны состояться 21 июля.

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