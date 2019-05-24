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Новости » Политика 24 мая, 2019, 9:48
Политзаключенный Кремля Станислав Клих объявил голодовку

Политзаключенный в России украинец Павел Клих объявил голодовку.

Об этом написала на странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

«Сегодня позвонила мама Станислава Клиха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую еду, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием. Голодание Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованные новому президенту через красные кирпичные стены Верхньоуральского острога, из одиночества и темноты», – говорится в сообщении.

Кроме того, мать политзаключенного Тамара Клих сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках, несмотря на что, ему отказывают в медицинской помощи – через четыре дня в больнице Челябинска, где у него взяли анализ мочи и крови, его отправили обратно в тюрьму.

 
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Станислав Клихновости Украиныновости политикиТатьяна ЩурПолитзаключенный
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2019-05-24 10:41 :15