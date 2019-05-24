Полмиллиона владельцев карточки киевлянина воспользовались услугой покупка социального хлеба, – КГГА

С момента запуска дифференцированных скидок на социальный хлеб в марте 2019 владельцы карточки киевлянина более 463 660 раз воспользовались ею в сети АО «Киевхлеб».

Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает пресс-служба Киевской госадминистрации.

Как отмечается, наибольшей популярностью сервис пользуется среди пенсионеров – они воспользовались скидкой 340 тысяч раз. Владельцы муниципальной карточки без льгот – почти 100 тысяч раз.

Как сообщается, владельцы карточки киевлянина, в зависимости от льготной категории, получают скидку от 25% до 70%. Жители, которые пользуются муниципальной картой без льгот, имеют скидку 20%.

«С увеличением популярности сервиса мы совершенствуем систему работы терминалов оплаты в магазинах ЗАО» Киевхлеб «. В частности, увеличиваем мощность серверов, сделает быстрее и удобнее процесс оплаты. Учитывая популярность карточки, проводятся технические усовершенствования, чтобы ускорить работу терминалов вдвое и уменьшить очереди», – заявила Марина Хонда.

Как сообщается, в настоящее время при оплате муниципальной карточкой информация о ее владельце проверяется на двух серверах. Из-за этого возникает задержка в несколько секунд. Будущая версия системы будет работать с одним объединенным сервером.

«Из-за технических задержки при оплате и ошибки в начислении скидок – на контакт-центр Киева поступило около 300 обращений. Больше всего их было в апреле – 160. Благодаря совершенствованию процессов и увеличению мощности серверов – система начала работать эффективнее», – отметила Марина Хонда.

Обновленную систему сначала протестуют в отдельных киосках. Затем введут по всей сети.

Напомним, с марта 2019 году в объектах розничной торговли частного акционерного общества «Киевхлеб» скидка на хлеб и хлебобулочные изделия для владельцев карточки киевлянина предоставляется в зависимости от их льготной категории.

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