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Новости » Политика 24 мая, 2019, 19:52
Петиция за отставку Зеленского набрала более 50 тысяч подписей

Электронная петиция «За отставку президента Владимира Зеленского» за двое суток набрала 50 947 голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

«Ваше лицо вовсе не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию», – говорится в тексте петиции.

«Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки», – отмечает автор обращения Максим Безрук.

Как отмечается на сайте президента, электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня обнародования петиции.

Петиция была зарегистрирована 22 мая.

Напомним, на сайте Администрации президента зарегистрировали две петиции за отставку Владимира Зеленского.

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электронные петицииВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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