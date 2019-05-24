Первая в истории женщина посетит Луну в 2024 году, – NASA

Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) объявила о планах отправить на Луну миссию космонавтов в 2024 году. Впервые в составе этой миссии на поверхность спутника Земли ступит женщина, уточнили в НАСА.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Программа, которую назвали «Артемида», станет для американского космического агентства первой за несколько лет миссией на Месяц. Ее начало запланировано на 2020 год, тогда до Месяца отправится беспилотный зонд «Артемида-1».

В 2022 году пилотируемая капсула отправится на орбиту Луны, готовя высадку астронавтов на поверхность в 2024-ом.

Кроме этого, пять запусков состоятся для того, чтобы доставить строительную технику для лунной мини-станции под названием Gateway («Шлюз»). Эти перевозки будут выполнять частные космические компании по контракту с NASA.

Напомним, NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на Марс.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.