Партия Вакарчука предлагает объединяться вокруг политсилы с наибольшим рейтингом

В партии «Голос» певца Святослава Вакарчука считают, что при возможном объединении с другими демократическими политсилами «базовой» должна стать партия с крупнейшими рейтингом.

Об этом на Громадском заявил заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Законодательное поле затрудняет объединение, поэтому единственное сейчас возможное объединение – выбрать самую рейтинговую политическую силу и найти механизм консолидации на ее основе. Социология поможет выбрать, кто имеет наибольший рейтинг», – сказал он.

Сопредседатель партии «Демократический альянс» Василий Гацько также поддерживает объединение демократических сил. Он считает, что есть 4 принципиальные критерии, которым должен соответствовать союзники его политсилы: проукраинские взгляды, добродетель, неолигархичность, а также эта партия должна быть правоцентристской или центристской.

Народный депутат Наталья Веселова, которая является членом партии «Сила людей», считает, что объединение возможно вокруг ценностей, которые, по ее мнению, являются общими в «Демальянсе», «Голосе» и «Силе людей».

Она напомнила, что «Сила людей» подписала меморандум о сотрудничестве с «Украинской Галицкой партией» и «Демократической топором». Веселова пояснила, что таким образом партии не будут бороться друг против друга.

Отметим, что согласно последнему опросу, партия «Голос» Вакарчука имеет наибольший среди этих партий рейтинг.

Ранее сообщалось, что вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады. В официальной газете центральных органов власти Украины «Урядовий курьер» опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и внеочередные парламентские выборы.

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Зеленский также обратился к спикеру парламента с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

22 мая народные депутаты не проголосовали за включение законопроектов №№10319 (инициатор президент) и 10319-1 (инициаторы депутаты БПП) в повестку дня сессии.

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