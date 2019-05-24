Парламент должен объединиться вокруг ответственности за незаконное обогащение, – Монастырский

Принятие закона о незаконном обогащении – долг парламента перед украинским обществом и международными партнерами. Еще в нынешний созыв ВР должна подняться выше своих политических интересов и принять этот документ.

Такую мысль во время парламентско-общественной платформы «На пути к независимому управления», которую транслировал телеканал ZIK, высказал представитель Президента Денис Монастырский.

Говоря об изменениях в правоохранительной системе, он отметил: особенно нужно обращать внимание на направление по безопасности дорожного движения. Ведь на протяжении последних лет эта сфера недооценивалась.

«Фактически, это можно оценить, как угрозу национальной безопасности. Ведь количество погибших на дорогах – ежегодно, ежемесячно, ежедневно – просто зашкаливает», – подчеркнул Монстирський.

Он подчеркнул: здесь необходимо объединение всех усилий, а не только отдельных министерств, координация между которыми занимает слишком много времени.

«Для того, чтобы это действительно работало, координация должна происходить на государственном уровне. К сожалению, даже программа безопасности дорожного движения, принятая правительством, остается очень слабой», – считает представитель Президента.

Кроме того, он подчеркнул: самым первым пунктом по сотрудничеству и координации с ВР, который должен был бы объединить парламент, является принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

«Это тот долг перед украинским обществом и международными партнерами. Мне кажется, здесь нужно подняться выше над любыми интересами и видениями и принять в нынешнем созыве этот чрезвычайно важный акт», – подчеркнул Денис Монастырский.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что его команда уже разработала законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение.

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