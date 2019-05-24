Оккупанты 10 раз нарушили «тишину» на Донбассе, ранен украинский защитник

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактическоЙ группировки «Восток» боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: трижды возле Авдеевки и Гнутового со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под огонь боевиков со станковых противотанковых гранатометов попали позиции украинских военных вблизи Новотроицкого и Красногоровки.

Также были обстреляны позиции возле Лебединского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и Песок из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики трижды обстреляли позиции ООС возле Шумов из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики накрыли огнем позиции ООС возле Маерска из ручных противотанковых гранатометов и Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевики.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

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