Обжалование указа Зеленского: активист призывает обращаться в Верховный Суд, а не в КСУ

У меня возникает вопрос к народных депутатов, зачем они обратились в Конституционный Суд относительно указа Зеленского, если Кодекс административного судопроизводства четко определяет Верховный Суд как ту инстанцию, которая отменяет такие указы. Мы не спрашиваем Конституционный Суд о конституционности указа. Мы обращаемся об обжаловании и признании его недействительным.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил лидер гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк.

Он сообщил, что рассмотрение его иска в Верховный Суд относительно отмены указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов пока не назначено. По словам Александра Данилюка, для того, чтобы принять решение о рассмотрении иска, суд имеет 5 дней.

«Я не вижу никаких оснований, чтобы это не сделать. Мы тоже сегодня подали два ходатайства о безотлагательном рассмотрении этого дела, потому что несмотря на упрощенную процедуру дается 30 дней на рассмотрение и принятия решения, а это многовато. Мы прекрасно понимаем, что уже не просто начнется избирательный процесс, а он будет в разгаре. А это приведет к бюджетным потерям», – подчеркнул активист.

Александр Данилюк отмечает, что у него нет никаких сомнений относительно того, что реформированный Верховный Суд в течение нескольких следующих недель примет решение о том, что указ Зеленского о роспуске Рады является недействительным.

Также Данилюк объяснил, почему он подал иск именно в Верховный, а не Конституционный Суд Украины.

«У меня возникает встречный вопрос к народным депутатам: зачем они обратились в Конституционный Суд, если Кодекс административного судопроизводства четко определяет Верховный Суд как ту инстанцию, которая, собственно, отменяет такие указы. Мы не спрашиваем Констуционный Суд о конституционности указа. Мы обращаемся об обжаловании и признании его недействительным. Поэтому надлежащей инстанцией является Верховный Суд», – пояснил лидер гражданского движения «Спильна справа».

Напомним, в Верховный Суд Украины поступило уже 3 исковые заявления о признании противозаконными действия Президента Украины Владимир Зеленского относительно подписи указа о роспуске Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, 21 мая новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва.

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