Общественный люстраційний комитет подал иск против назначения Богдана главой АП

ОО «Общественный люстраційний комитет» подал иск в суд против назначения Президентом Владимиром Зеленским Главой Администрации Президента Андрея Богдана.

Об этом Общественный люстраційний комитет сообщил в Facebook.

«Сегодня Общественный люстрационный комитет обратился с иском к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить Указ о назначении Богдана А.Й. главой АПУ», – говорится в сообщении.

Также отмечают, что Богдан «занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25.02.2010 по 22.02.2014, а также за время Революции Достоинства и не уволился по собственному желанию с 22.11.2013 по 22.02.2014».

Общественный люстрационный комитет добавляет, что должность Главы Администрации Президента Украины предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины «Об очистке власти», как должность, в отношении которого осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации).

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Иск должен рассматривать Кассационный Административный суд в Составе Верховного Суда. Общественный люстраційний комитет ждет открытия производства по делу.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил Андрея Богдана главой своей Администрации.

Андрей Богдан – украинский юрист, работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в Кабмине Николая Азарова (2010-2014). Известен как адвокат бизнесмена Игоря Коломойского. Был юридическим советником Зеленского во время избирательной президентской кампании.

22 мая Председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила, что считает назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента нарушением закона «Об очищении власти».

Ранее Богдан заявил, что под действие закона о люстрации «попал несправедливо», поскольку, по его словам, должность главы АП вывели из-под закона о люстрации.

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