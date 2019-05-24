Обливальная пятница: Активисты сорвали заседание исполкома ЛГС

Сегодня, 24 мая, общественные активисты, среди которых участники АТО, пришли на исполком ЛГС, чтобы услышать ответы на ряд вопросов. Когда председательствующий, при отсутствии Андрея Садового, Геннадий Васькив начал настаивать на рассмотрении повестки дня, активисты облили его краской.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Сам конфликт между чиновниками ЛГС и «атовцами» начался накануне, когда на коллегии Андрей Садовый отказался объяснять основания выделения земельного участка, стоимостью около $1 млн, в центре города (улица Карпинца) неизвестному застройщику для возведения коттеджей. Обещал: «Разберемся».

Вчера этот вопрос должен выноситься на сессию ЛГС, но заседание было перенесено.

Сегодня же мэр не пришел на исполком, отправив своего заместителя Геннадия Васькива.

Представители ветеранских организаций и общественности не оставили намерения узнать информацию о скандальном выделении земли и, согласно устоявшейся процедуры, зарегистрировались и пришли на исполком.

Это подтвердила управляющая делами Марта Литвинюк, но Васькив отказался впускать людей. Тогда они, отстранив охрану, самовольно зашли в зал заседаний.

Сначала председательствующий пообещал выслушать вопросы и дать на них ответы, но потом, услышав их, отказался от диалога и пытался начать рассмотрение повестки дня.

После короткой бурной дискуссии активисты облили краской Геннадия Васьков и директор департамента «Администрация городского главы» Евгения Бойко, который начал активно его защищать.

Скриншот с видео

На заседании присутствовали представители ветеранских организаций воинов АТО, Нацкорпусу, Развития общества, неравнодушные с улицы Малоголосковской, другие активисты.

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Основным вопросом, который интересовал присутствующих была ситуация относительно скандального выделения земли на улице Карпинца. Ветеранов АТО интересовало, почему для них, как предусмотрено законом, земли нет, а для неизвестного гражданина её передают безвозмездно.

Также звучали вопросы, почему нескольким работникам горсовета были предоставлены квартиры, которых не хватает для ветеранов войны? Почему выделено 20 млн для российских собственников Лаза? А еще спрашивали о личной позиции относительно войны на Востоке членов семьи одного из чиновников.

Активисты обещают не прекращать давление на городскую власть и начать бессрочную акцию протеста под стенами ЛГС.

«Мы хотели задать вопросы, на которые до того не могли никак получить ответ. Их есть множество. В частности то, почему на коллегии пытались «протолкнуть» вопрос о выделении земли в центре города (ул. Карпинца, – ред.), в то время, когда для участников АТО таких участков нет. При чем хочу отметить, что эта земля выделяется совершенно бесплатно. Мы хотим, чтобы мэр отчитался на каком основании и почему он это делает, ведь вел пообещал, что разберется.

Второй вопрос: почему господин Садовый выделил 20 млн грн Чуркину (владелец ЛАЗа Игорь Чуркин, – ред.)?

Вчера во время сессии под стенами Ратуши присутствовали многие граждане, представители ветеранских, предпринимательских кругов и общественные активисты. На них времени нет, а для разворовывания бюджета и земли - есть. Поэтому сегодня мы пришли и хотели услышать ответ. А также анонсировать, что с понедельника мы начинаем бессрочную акцию протеста: устанавливаем палатку под мэрией и будем требовать найти время для общины города», – прокомментировал позицию активистов Председатель Украинского союза участников АТО Максим Каменецкий.

Полное видео заседания исполкома можно посмотреть здесь.

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