Назван состав «Украинских львиц» на встречу по боксу с командой Беларуси

Определился состав женской сборной команды Украины «Украинские львицы» в очередной матчевой встречи в рамках Лиги женского бокса, которая завтра, 25 мая, пройдет в Виннице.
В субботу, 25 мая, в Виннице, в 19:00, в спортивном клубе «Нокаут» женская сборная команда Украины «Украинские львицы» встретится со сборной Беларуси «Белые Рыси», сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Главный тренер команды «Украинские львицы» Владимир Богатыренко считает, что матч с белорусками получится символичным, поскольку будет этапом подготовки к Европейским играм, которые состоятся в Минске.
«Украинских львиц» будут представлять:
весовая категория 48 кг – Юлия Демьяненко
весовая категория 51 кг – Татьяна Коб
весовая категория 54 кг – Светлана Василевская
весовая категория 57 кг – Снежана Холодкова
весовая категория 64 кг – Анна Охрей
весовая категория 69 кг – Анна Лысенко
весовая категория 75 кг – Татьяна Петрович
Кроме бескомпромиссных поединков с участием сильнейших боксеров Украины на арене московского СК «Нокаут», зрители станут свидетелями выступлений украинских исполнителей, хитмейкеров Ivan Navi и Мята.
Напомним, в первом матче Лиги женского бокса, который состоялся в марте во Львове, «Украинские львицы» победили сборную Польши со счетом 5:2.