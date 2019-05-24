Назван состав «Украинских львиц» на встречу по боксу с командой Беларуси

Определился состав женской сборной команды Украины «Украинские львицы» в очередной матчевой встречи в рамках Лиги женского бокса, которая завтра, 25 мая, пройдет в Виннице.

В субботу, 25 мая, в Виннице, в 19:00, в спортивном клубе «Нокаут» женская сборная команда Украины «Украинские львицы» встретится со сборной Беларуси «Белые Рыси», сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Главный тренер команды «Украинские львицы» Владимир Богатыренко считает, что матч с белорусками получится символичным, поскольку будет этапом подготовки к Европейским играм, которые состоятся в Минске.

«Украинских львиц» будут представлять:

весовая категория 48 кг – Юлия Демьяненко

весовая категория 51 кг – Татьяна Коб

весовая категория 54 кг – Светлана Василевская

весовая категория 57 кг – Снежана Холодкова

весовая категория 64 кг – Анна Охрей

весовая категория 69 кг – Анна Лысенко

весовая категория 75 кг – Татьяна Петрович

Кроме бескомпромиссных поединков с участием сильнейших боксеров Украины на арене московского СК «Нокаут», зрители станут свидетелями выступлений украинских исполнителей, хитмейкеров Ivan Navi и Мята.

Напомним, в первом матче Лиги женского бокса, который состоялся в марте во Львове, «Украинские львицы» победили сборную Польши со счетом 5:2.

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