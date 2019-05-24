НАЗК составило 128 протоколов по результатам анализа работы фондов кандидатов в президенты

По результатам анализа финансовых отчетов президентской избирательной кампании 31 марта 2019 года НАЗК составило 128 админпротоколов.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

«По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило 128 протоколов об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы составлены по статьям 212-21, 212-15 Куоап. В частности, были выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или же получение такого взноса и порядка представления финансовых отчетов избирательных фондов.

«Национальное агентство обращает внимание, что информация о составлены протоколы об административном правонарушении не является окончательной, поскольку процесс составления и направления протоколов в суд продолжается», – уточняется в сообщении.

В НАЗК также напомнили, что финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядку представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в частности о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос (согласно ст. 15 ЗУ «О политических партиях в Украине», ст. 43 ЗУ «О выборах Президента Украины»).

Читайте больше новостей на тему: Выборы-2019

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.